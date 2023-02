Evento bü_connect já recebeu mais de 700 inscrições

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O evento bü_connect, que tem como foco a inovação e tecnologia e acontece na próxima quinta-feira (9), das 17 às 21 horas no Teatro Municipal Lulu Benencase, já recebeu mais de 700 inscrições de empresários interessados em participar das discussões e debates. A capacidade do teatro é de 800 lugares, portanto restam poucas vagas. As inscrições gratuitas podem ser realizadas no site: americana.buconnect.com.br .

A atividade, que faz parte do Projeto i9 Americana, contará com a participação de grandes empresas, como Amazon, NVIDIA, Mercado Livre e DHL.

De acordo com Ricardo Souza, CEO e fundador da Be You Education, uma das organizações responsáveis pelas palestras que serão ministradas, o evento de Americana “será incrível, com apresentação de ideias disruptivas e com novas abordagens. Grandes players do mercado estarão presentes com propostas que aumentarão as chances de decolar os negócios dos participantes”, disse.

“O Projeto i9 Americana tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de ecossistemas de inovação, atrair empresas do setor de inovação e tecnologia, promover parcerias entre o poder público e o setor privado, posicionar Americana na vanguarda do desenvolvimento de negócios inovadores e tecnológicos e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável ao facilitar a instalação de empresas ligadas à área de tecnologia, geralmente não poluentes e contratantes de mão-de-obra qualificada”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.