Centro de Treinamento de Judô de Americana começa a ser construído

Americana ganhará, em breve, um Centro de Treinamento de Judô, na Praça de Esportes Rubens Oscar Guelli, na Rua São João, nº 101, no bairro São Vito. Quando o espaço estiver pronto, os alunos da escolinha terão um novo local para o treinamento e aperfeiçoamento na modalidade.

Nesta segunda-feira (6), o prefeito Chico Sardelli vistoriou o canteiro de obras na companhia do vice-prefeito, Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal, do secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, e do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi. A ordem de serviço foi emitida em dezembro e, até o momento, o canteiro de obras foi cercado e foram feitas as marcações para instalação das fundações.

O Centro de Treinamento de Judô será construído em um terreno cuja metragem total é de 759,35 m², com área de construção de 229,85 m². No projeto, estão previstas obras da estrutura em alvenaria, cobertura com estrutura metálica, telhamento, calhas, revestimento de teto e paredes, colocação de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, rede de água e esgoto, pintura e paisagismo. O prédio será dotado, ainda, de soluções que propiciam acessibilidade aos usuários com mobilidade reduzida.

“Um avanço muito importante para o esporte da nossa cidade, que muito em breve passará a contar com um Centro de Treinamento próprio, com dimensões e estrutura adequadas para nossas crianças. Uma obra que irá valorizar e revitalizar todo o entorno da praça, que passará a ser frequentada pelas famílias”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Essa é mais uma modalidade esportiva importante sendo contemplada, dando melhores condições de treino, tirando as crianças da rua e trazendo para a prática esportiva”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A obra será realizada pela construtora Engmax por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Esportes, firmado em novembro de 2021 e intermediado pelo então deputado estadual, Cauê Macris, a pedido do vereador Thiago Brochi. A empresa tem prazo de 150 dias para concluir a obra.

O valor da construção é de R$ 488.782,84, com repasse estadual de R$ 250 mil, e contrapartida da prefeitura de R$ 238.782,84.

“Americana tem o esporte no seu DNA, então essa é uma verba importante para que a gente possa ter em breve mais um centro de treinamento de judô, esporte que já tem tradição na cidade. Americana agradece ao prefeito Chico e ao vice Odir por investirem no esporte”, afirmou o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

“É motivo de muito orgulho dar início a essas obras, utilizando uma verba que nós conseguimos destravar e desburocratizar, e agora estamos vendo sair do papel”, disse o secretário de Gestão de Convênios Vinícius Zerbetto.

“Atualmente, a Secretaria de Esportes atende 300 alunos na escolinha de judô, com aulas realizadas no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Com a construção do novo centro, temos a possibilidade de ampliar o atendimento para mais 200 crianças”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.