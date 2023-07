Ex-CNN, Daniela Lima estreia nesta segunda na GloboNews

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na busca por fortalecer ainda mais sua conexão com o público que busca informações relevantes e confiáveis para começar o dia, a GloboNews anunciou mudanças significativas na programação matinal. A partir da próxima segunda-feira, dia 31, os telejornais ‘Em Ponto’ e ‘Conexão GloboNews’ serão exibidos em novos horários e contarão com novos apresentadores de renome.

Uma das principais novidades é a contratação da jornalista Daniela Lima, ex-CNN Brasil, que se junta à equipe do ‘Conexão GloboNews’ às 9h30, ao lado das experientes Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Essa nova formação reforça ainda mais a potência feminina já consagrada no jornal, trazendo um olhar plural e complementar para os assuntos abordados.

Antes disso, às 7h, o ‘Em Ponto’ será apresentado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz em um cenário renovado. O programa ganha um ambiente mais aconchegante e informal, substituindo os tradicionais púlpitos e bancadas de acrílico por poltronas e mesas de centro em madeira e formato orgânico. Essa mudança visa criar um espaço mais acolhedor e propício para uma conversa próxima com o público.

Tiago Eltz, um dos apresentadores do ‘Em Ponto’, enfatiza que o programa terá uma abordagem completa e analítica. Além das principais notícias do dia, o telejornal pretende trazer entrevistas e opiniões de diversos setores, como o mercado financeiro, empreendedores, empresários e estudiosos das principais universidades brasileiras.

Mônica Waldvogel, que retorna à ancoragem de um telejornal, destaca a expectativa da parceria com Tiago e enxerga a complementaridade entre suas experiências e sensibilidades, o que promete enriquecer o conteúdo do programa.

No ‘Conexão GloboNews’, Leilane Neubarth continua liderando o jornal no Rio de Janeiro, enquanto Daniela Lima assume a apresentação do programa em São Paulo. A proposta é trazer a temperatura do momento das notícias, pautando a política desde cedo e apontando os caminhos pelos quais as histórias devem se desenvolver ao longo do dia.

Camila Bomfim, que apresenta o ‘Conexão’ de Brasília, celebra a união das três jornalistas experientes e ressalta a importância de entregar aos espectadores os fatos, análises e apurações mais quentes dos assuntos do início do dia.

Com essas mudanças, a GloboNews busca se consolidar como uma fonte confiável de informações matinais, abordando temas relevantes e atuais, e trazendo diferentes perspectivas para uma compreensão mais completa dos acontecimentos. O público pode esperar por uma programação jornalística renovada, com uma equipe talentosa e comprometida em entregar notícias de qualidade e análises aprofundadas. A estreia está marcada para segunda-feira, 31 de julho.