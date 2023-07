Locutor da Festa do Peão de Americana está entre os doadores de Pix para Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Através de informações obtidas pelo jornal Folha de S.Paulo, foi revelado que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) emitiu um relatório que aponta pagamentos recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de 19 pessoas e empresas durante o período de 1º de janeiro a 4 de julho. De acordo com o documento, os valores das transferências variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

Dentre os doadores incluídos no relatório do Coaf, destaca-se um pagamento de R$ 10 mil feito pelo locutor da Festa do Peão de Americana, Cuiabano Lima. Este profissional é conhecido por ser amigo próximo do ex-presidente e desempenhou um papel importante na articulação de Bolsonaro com cantores sertanejos.

O montante total recebido por Bolsonaro surpreendeu, alcançando a cifra de R$ 17,2 milhões, provenientes de transferências via Pix. Esse valor chamou a atenção das autoridades e levantou questionamentos sobre a origem e a natureza desses pagamentos.

Durante a edição deste ano da Festa do Peão de Americana, Cuiabano disse para quem “fala mal do rodeio, do agronegócio ou do cidadão de bem, vá pra p*** que pariu”. Nos bastidores, a atitude foi repreendida por patrocinadores do evento.

Vale ressaltar que durante a pandemia, o locutor Cuiabano Lima participou de campanhas publicitárias para a Caixa Econômica Federal, mas o valor de seu cachê foi mantido em sigilo pelo banco. Essa informação levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse e a transparência das relações entre o governo e personalidades do meio artístico.