Thiago Martins quer informações sobre ampliação do Aeroporto Municipal de Americana

O vereador Thiago Martins, membro do Partido Verde (PV), apresentou um requerimento à secretaria da Câmara Municipal de Americana com o intuito de obter esclarecimentos do Poder Executivo sobre as obras de expansão do Aeroporto Municipal “Augusto de Oliveira Salvação”.

No documento, o parlamentar explica que, em 2018, foi aprovado pela Câmara um projeto que autorizou a prefeitura a estabelecer um convênio com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) para a realização de melhorias na pista de pouso, na pista de rolamento e nas infraestruturas auxiliares do aeroporto. Na ocasião, o convênio foi definido no valor total de R$ 11.539.234,20, sendo R$ 10 milhões de responsabilidade do DAESP, por meio do Programa de Modernização da Infraestrutura Aeroportuária, e o restante ficou a cargo da Prefeitura de Americana como contrapartida.

“Em 2023, a administração municipal anunciou um crescimento de 50% no número de voos em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 6431 pousos e decolagens. Portanto, desejamos esclarecer se os recursos para as obras já estão disponíveis para o município”, destacou Martins.

O autor do requerimento indaga sobre o valor estimado para a execução completa das obras de ampliação do Aeroporto Municipal de Americana, a disponibilidade dos recursos estabelecidos no convênio nos cofres da prefeitura, quais são as obrigações da municipalidade em relação às obras e quais medidas estão sendo adotadas para garantir que a construção tenha início o mais brevemente possível.

A discussão e votação do requerimento pelos vereadores ocorrerá durante a sessão ordinária de terça-feira (01), e o documento será encaminhado à prefeitura para resposta.