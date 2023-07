Homem salva família de incêndio e morre ao tentar resgatar cachorro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último sábado (29), um trágico incêndio atingiu o apartamento onde Hugo Sergio residia com sua família, na região do Anil, zona oeste do Rio de Janeiro. Hugo, que também era fisioculturista e trabalhava em uma academia, mostrou heroísmo ao tentar salvar seu cachorro das chamas, mas infelizmente acabou perdendo a própria vida.

Segundo informações do portal G1, ao perceber o início do incêndio, Hugo rapidamente conseguiu retirar sua esposa e filha do local em segurança. Contudo, seu instinto protetor falou mais alto, e ele voltou ao apartamento para resgatar seu amado cachorro. Nessa tentativa corajosa, ele acabou ficando preso e, tristemente, não conseguiu escapar das chamas devastadoras.

As autoridades suspeitam que o incêndio possa ter sido provocado por um curto-circuito em uma televisão. A rápida propagação do fogo tornou o resgate de Hugo uma tarefa extremamente perigosa e, apesar dos esforços dos bombeiros, ele não pôde ser salvo.

A esposa de Hugo, mesmo em meio à profunda consternação, foi levada ao Hospital Lourenço Jorge para receber atendimento médico. Felizmente, ela teve alta, mas a filha do casal não teve a mesma sorte, apresentando queimaduras graves em 70% do corpo e permanecendo internada em estado delicado. O cãozinho de estimação, por outro lado, conseguiu sobreviver ao incidente.

O corpo de Hugo Sergio foi sepultado ainda ontem, no Cemitério Inhaúma, em uma cerimônia emocionante. Amigos, familiares e colegas de academia prestaram suas últimas homenagens ao jovem corajoso que perdeu a vida enquanto tentava salvar seu animal de estimação. Sua esposa, mesmo abalada, fez questão de comparecer para se despedir do companheiro.