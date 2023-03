Ex-prefeito de SBO ganha cargo no governo Lula

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia(MDB), acaba de ganhar um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT). A nomeação foi publicada nesta terça-feira(21), no Diário Oficial da União (DOU) .

Denis foi nomeado como secretário nacional de Mobilidade Urbana. Ele irá atuar junto ao ministro de Cidades, Jader Filho.

Antes no PV, Denis foi prefeito de Santa Bárbara por dois mandados, entre 2013 e 2020. Na última eleição, foi candidato a deputado federal, onde recebeu 75.082 votos.

