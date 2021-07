Cervejaria 3 Américas inaugura unidade no Villa Multimall em Santa Bárbara

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Muito famosa em Sorocaba e região, a 3 Américas Cerveja Artesanal inaugurou sua primeira unidade em Santa Bárbara d’Oeste no dia 1º de julho. A cervejaria fica no Villa Multimall ( antigo Vic Center).

Inspirado na Escola Americana de Cerveja e com os sabores mais autênticos de toda a América, as cervejas que saem das torneiras são cuidadosamente produzidas e assinadas pelo Mestre Cervejeiro, Silvio Siani.

A casa também oferece dezenas de opções de pratos que podem ser harmonizados com as cervejas como como Pilsen 3A, Premium Lager, Mosaico, India Pale Ale, Apa, American Wheat e American Stout..

O cardápio também oferece uma infinidade de drinks alcoólicos e bebidas sem álcool. Entre os destaques, há entradas como burrata, thin crust, petiscos com Mignon, Linguiças artesanais, bolinhos e batatas. Há ainda opções de hambúrgueres e pratos kids.

E se você está pensando que cervejaria não é lugar de criança, engano seu, pois a casa conta com um espaço reservado só para eles com monitor. Para os pequenos a diversão acontece através do que eles mais adoram: brincar, brincar e brincar.

A 3 Américas Cerveja Artesanal fica no espaço gastronômico do Villa Multimall na R. do Ósmio, 975 – Jardim Sao Fernando, Santa Bárbara d’Oeste. Durante a fase de transição, a casa funciona de terça a sexta das 16h às 21h, sábados das 11h às 21h e domingos das 11h às 20h.

Conheça mais sobre a 3 Américas acessando a página no Instagram @cervejaria3americas_sbo (clique aqui) ou através do site http://cervejaria3americas.com.br/

Confira as fotos: