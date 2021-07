Americana recebe mais de 10 mil doses de vacinas e começa a imunizar pessoas com 37 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta terça-feira (6) mais um lote de vacinas contra a Covid-19 e vai iniciar, a partir desta quarta-feira (7), a vacinação em pessoas com 37 anos. O lote recebido contém 10.751 doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Nesta quarta-feira (7) o esquema de vacinação será por agendamento, conforme o esquema abaixo:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 37 anos ou mais; profissionais da Educação com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, além de pessoas com 33 anos ou mais que poderão se cadastrar para a “xepa da vacina”.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 67 anos ou mais.

O agendamento, que deve ser realizado no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina