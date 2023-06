Festa do Peão de Piracicaba é confirmada em agosto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com um novo formato e uma grande estrutura, mas garantindo a mesma segurança, conforto, grandes shows e o melhor da montaria em touros e cavalos, a 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba está confirmada para acontecer entre os dias 11 e 19 de agosto na Unileste. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

A festa “Mais Esperada”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região. Nos próximos dias será divulgada toda a grade de shows que promete agradar o público que aprecia uma boa música.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. Nesta modalidade, cada grupo é formado por três participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número, e vence quem guardar os animais no cercado em menos tempo. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

A 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

Data: 11 a 19 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506

