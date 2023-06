Polícia Rodoviária fiscalizou mais de 10 mil na saída da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, o balanço do primeiro final de semana da 35ª Festa do Peão de Americana, que ocorreu entre os dias 9 e 18 de junho de 2023. Durante a operação, cujo objetivo era garantir a segurança dos motoristas e usuários das rodovias, foram realizados testes de etilômetro passivo em 10.286 condutores.

Dos motoristas abordados, 617 se recusaram a fazer o teste do bafômetro ativo, que mede diretamente o nível de álcool no sangue. Esses condutores foram multados em R$ 2.934,70 e tiveram suas carteiras de habilitação suspensas temporariamente. O valor total aplicado em multas ultrapassa R$ 1,8 milhão. Além disso, duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo