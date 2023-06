Quando será a 36ª Festa do Peão de Americana em 2024

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma das festas mais tradicionais do país, a Festa do Peão de Americana, divulgou a tão aguardada data para a sua 36ª edição em 2024. Os fãs de música sertaneja e rodeios já podem marcar em seus calendários: o evento será realizado de 7 a 17 de junho de 2024, no parque de eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana. Com uma programação repleta de atrações imperdíveis, essa edição promete ser inesquecível.

Atrações de renome:

A Festa do Peão de Americana é conhecida por reunir os melhores artistas sertanejos da atualidade, e a 36ª edição não será diferente. O público poderá curtir shows emocionantes e contagiantes de grandes nomes da música brasileira. Além disso, os fãs de música eletrônica também terão motivos para comemorar, já que renomados DJs estarão presentes, seguindo a tradição das duas últimas edições.

Espaços para todos os gostos:

A diversão na Festa do Peão de Americana vai além dos palcos. O evento conta com uma estrutura completa, oferecendo diversos espaços para garantir a comodidade e a experiência única de todos os visitantes. Entre os espaços disponíveis, destacam-se:

Arena (arquibancada): Para quem gosta de sentir a vibração das competições de rodeio de perto, a arquibancada é o lugar ideal. Com uma visão privilegiada, os espectadores podem torcer pelos peões e vibrar com as montarias emocionantes.

Camarote Americana: O camarote Americana proporciona uma experiência VIP para os visitantes. Com estrutura diferenciada, serviços exclusivos e vista privilegiada do palco, é o local perfeito para aproveitar os shows com muito conforto.

Camarote Super Bull e Open Super Bull: Esses camarotes são ideais para quem busca uma experiência premium. Além de uma vista privilegiada do palco, oferecem serviços diferenciados, como open bar e open food, proporcionando uma noite inesquecível.

Camarote Brahma: O Camarote Brahma é sinônimo de sofisticação e diversão. Com uma estrutura exclusiva e serviços premium, os visitantes podem aproveitar os shows sertanejos com muito conforto e estilo.

Camarotes corporativos: Para empresas e grupos de amigos que desejam uma experiência personalizada, a Festa do Peão de Americana disponibiliza mais de 230 camarotes corporativos, divididos entre os setores A e B. Esses espaços oferecem comodidade, privacidade e são ideais para confraternizações e networking durante o evento.

