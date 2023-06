Amaury Jr. recebe críticas após encontro com o ministro Alexandre de Moraes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em uma publicação no Instagram neste sábado (18), o apresentador Amaury Jr. acabou se tornando alvo de duras críticas após compartilhar uma foto de um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A imagem foi capturada durante um momento descontraído no restaurante Bela Sintra, localizado em São Paulo.

Na legenda da foto, Amaury Jr. escreveu: “Sábado em boa companhia, no restaurante Bela Sintra. Com o ministro Alexandre Moraes e José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura”. No entanto, a publicação não foi bem recebida pelos seguidores do apresentador, que logo expressaram sua insatisfação nos comentários.

Entre as críticas recebidas, destacou-se o comentário do jornalista Adrilles Jorge, que expressou sua indignação em relação ao encontro. Adrilles afirmou: “A indignação silenciosa do Brasil contra o destruidor da democracia expressa nos milhares de comentários sobre esta foto torpe e lamentável. Amaury, não se deixe levar pra quem está no caminho do esgoto da história”.

