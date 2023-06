Festival de Rock Americana 2023 terá shows gratuitos de Plebe Rude, Dead Fish e atrações locais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Festival de Rock Americana 2023 vem aí, com shows gratuitos de Plebe Rude, Dead Fish e outras atrações musicais. O evento para amantes do rock´n´roll será realizado nos dias 7 e 8 de julho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, com entrada franca. O festival comemora o Dia Internacional do Rock, celebrado em 13 de julho, e é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções.

O anúncio das datas foi feito pelo prefeito em exercício, Odir Demarchi, e pela secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, nesta quinta-feira (29).

“Americana está feliz de novo, criando novas opções culturais e de lazer para todos os gostos. O Festival de Rock 2023 Americana é mais um evento que vai movimentar a cidade e estamos muito felizes em convidar os americanenses a participarem”, declarou Odir.

Marcia deu mais detalhes das atrações e do festival. “O rock’n’roll tem público cativo e, este ano, resolvemos lançar o Festival de Rock 2023 Americana com a apresentação de duas bandas importantíssimas para o cenário musical do rock brasileiro, que são Dead Fish e Plebe Rude. Os shows são gratuitos e imperdíveis, e nossa expectativa é atrair também os fãs de cidades da região, estimulando assim o turismo cultural”, disse.

A banda Plebe Rude surgiu em Brasília (DF) na década de 80, nos áureos tempos do rock nacional. Calcadas no punk rock, as letras da banda são repletas de críticas sociais e políticas. Dead Fish segue a mesma linha questionadora. A banda de hardcore melódico se formou em Vitória (ES) no início dos anos 90, crescendo no cenário independente até alcançar projeção nacional. As duas bandas se apresentam no sábado.

O festival contará com praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e cervejarias locais, área kids com brinquedos para as crianças e espaço de exposição e venda de artesanato produzido por artesãos locais. A programação da sexta-feira, dia 07, começa às 17h e, no sábado, às 12h, e as demais atrações musicais serão divulgadas em breve.

O Centro de Cultura e Lazer de Americana está localizado à Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.