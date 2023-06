Americana amplia exames de raio-x na região do Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana começará a oferecer a partir da próxima segunda-feira (3) exames de raio-x ambulatorial no Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga). O exame atualmente é feito no Núcleo de Especialidades.

O exame não precisa de agendamento, bastando que o paciente vá até um dos locais com o pedido em mãos. O atendimento no Núcleo de Especialidades é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. Já no PA Zanaga o atendimento também será de segunda a sexta-feira, porém das 19h às 22h.

Os exames de raio-x de urgência e emergência continuam sendo realizados normalmente, conforme critério médico, na UPA São José, no PA Zanaga e no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Os pacientes que precisam de raio-x ambulatorial são encaminhados pelos médicos que atendem nas unidades básicas de saúde e também no Núcleo de Especialidades.

“Com um horário diferenciado, a população terá mais uma opção para fazer exame de raio-x ambulatorial, beneficiando principalmente os moradores que não conseguem fazê-lo em razão do expediente de trabalho, por exemplo”, esclareceu o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.