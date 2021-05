Filho de Whindersson Nunes morre dois dias após o nascimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, faleceu nesta segunda-feira (31), dois dias após o nascimento.

O pequeno havia nascido no último sábado(29), com apenas vinte e duas semanas de gestação, em uma maternidade de São Paulo.

“A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família”, diz a nota enviada pela assessoria do humorista à imprensa.