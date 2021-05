Americana inicia mutirão para cirurgias de catarata

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de American iniciou neste sábado (29), um mutirão para realizar cirurgias de catarata. O projeto municipal é denominado “Vi-Ver Bem” e tem como objetivo reduzir em 22% a fila de espera, que atualmente está em 2.283 pacientes. O projeto terá um custo de R$ 400 mil de crédito adicional suplementar, cujos recursos foram destinados do orçamento municipal, por meio de decreto, para a execução das ações. De acordo com o projeto, a previsão é de que sejam realizadas aproximadamente 500 cirurgias.

Na última sexta-feira (28), os atuais prestadores iniciam as consultas oftalmológicas preparatórias para os procedimentos. As cirurgias serão realizadas pelo Instituto de Olhos Americana S/S LTDA e Serviços Médicos S/S, ambos auditados pela Unidade de Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde. A previsão é de que os procedimentos sejam concluídos em três meses.

As cirurgias foram suspensas no início de março, quando eclodiu a pandemia do coronavírus, o que tornou inviável os procedimentos eletivos devido ao risco de contágio. Porém, no momento atual as clínicas prestadoras adotaram protocolos e todas as medidas sanitárias necessárias para garantir que as cirurgias sejam realizadas sem que os procedimentos ofereçam riscos aos pacientes.

A rede municipal de saúde de Americana, apesar de possuir três médicos oftalmologistas, não atende toda a demanda de consultas, bem como não possui toda a estrutura física com equipamentos e materiais para realização desses procedimentos.

Os prestadores disponibilizarão sua agenda à Central de Regulação de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde, sendo que o critério para o agendamento será o de tempo de espera, dos cadastros mais antigos aos mais recentes, bem como a gravidade dos casos.

“Graças aos recursos disponibilizados, a Secretaria de Saúde poderá reduzir a fila de espera com esse projeto. Apesar da pandemia, as condições atuais permitem a realização das cirurgias, mas, se houver o recrudescimento na transmissão do Coronavírus, nós ajustaremos o cronograma e a logística”, esclareceu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.