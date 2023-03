Fundo Social de Solidariedade recebe 800 cestas básicas do governo do Estado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, nesta quinta-feira (23), 800 cestas básicas enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade do governo do Estado de SP. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam a entrega dos alimentos que serão repassados às famílias em situação de vulnerabilidade, cadastradas no município nas faixas de pobreza e extrema pobreza.

“Agradecemos o trabalho do Fundo Social de Americana, na pessoa da minha esposa, Lionela, e ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, ao governador Tarcísio, pelo envio de 800 cestas básicas”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



“São mais 800 cestas básicas que vão colaborar com nosso Fundo, ajudando muitas pessoas”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

O prefeito aproveitou a ocasião para agradecer, também, a empresa RKM, que viabilizou o transporte das cestas básicas para Americana, e o Depósito de Bebidas São Paulo, que disponibilizou uma empilhadeira para descarregar os alimentos.

“Nosso muito obrigado ao governo do Estado de São Paulo e às empresas que colaboraram para a chegada das cestas ao Fundo de Solidariedade de Americana”, agradeceu o vice Odir.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, esteve presente e também ajudou no recebimento das doações.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)