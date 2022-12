General americanense será ministro do GSI de Lula

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O general americanense Marco Edson Gonçalves Dias será o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva(PT).

“G. Dias”, como é conhecido, foi anunciado na manhã desta quinta-feira(29) por Lula em uma cerimônia no CCBB, em Brasília, juntamente com outros 15 ministros.

O general comandará o novo ministério que será responsável pela coordenação da área de inteligência do governo. Entre as atribuições está a da segurança pessoal do chefe do executivo.

O general nasceu em Americana e entrou para o exército em 1969 na Escola Preparatório de Cadetes do Exército, em Campinas.

Dias foi Comandante da Sexta Região Militar e comandou o 19° Batalhão de Infantaria Motorizado até se tornar general e passar a fazer parte da reserva. Ele já atuou no governo Lula e foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).