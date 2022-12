Rei Pelé morre aos 82 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No dia 21 de dezembro, Pelé apresentou progressão de doença oncológica e precisou de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

O rei do futebol enfrentava um tumor no cólon. O câncer foi identificado em 2021 e o tumor chegou a ser retirado em setembro do mesmo ano. Desde então, o Rei do Futebol é submetido a tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

Biografia

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento (Dondinho), também jogador de futebol e de Celeste Arantes.

Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955.

Em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos F.C., pelo também jogador, Waldemar de Brito. Em jogo treino, Pelé fez quatro gols, onde seu time ganhou de 6 a 1.

Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7 a 1 para o Santos, com dois gols de Pelé.

Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974 fez o seu último jogo com a camisa do Santos.

Títulos conquistados no Santos:

Bicampeão da Taça Libertadores da América (1962 e 1963)

Bicampeão Mundial de Interclubes (1962 e 1963)

Campeão da Taça de Prata (1968)

Cinco vezes campeão da Taça Brasil (1961, 62, 63, 64 e 65)

Quatro vezes campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa/Rio-São Paulo (1959. 1963,1964 e 1966)

25 títulos de torneios no exterior

Com informações do EBiografia