Gigantão 2023 terá participação de 41 equipes e jogos à noite

A edição 2023 do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana , contará com a participação de 41 equipes e terá como novidade a realização de partidas no período da noite, às terças-feiras.

As informações foram divulgadas na cerimônia de lançamento do torneio, realizada nesta quinta-feira (27) no ginásio do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” (Centro Cívico). Ao todo, 9 campos serão utilizados para a competição, sendo 4 para a primeira divisão e 5 para a segunda, contemplando diversas regiões da cidade.

A primeira divisão, com 20 times divididos em 4 grupos, estreia na próxima terça (1), com o duelo entre os campeões das divisões do ano passado, Zanaga FC e Real Santa Fé, a partir das 20h, no Centro Cívico. Excepcionalmente nesta primeira rodada, haverá jogos também na quinta-feira à noite.

Já a segunda divisão, com 21 equipes separadas também em 4 grupos, começa no domingo (30), nos campos dos bairros Zanaga, São Luiz, São Manoel, Vila Bertini e Parque Gramado.

“O Gigantão já é uma tradição em Americana, sempre mobiliza toda a cidade e temos certeza de que esta edição não será diferente. E neste ano com a novidade dos jogos à noite, em um horário que facilita a participação das famílias nas arquibancadas torcendo pelos seus times e vivendo bons momentos de lazer”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“É sempre uma grande emoção acompanhar os jogos do Gigantão. A expectativa para este ano é a melhor possível. Não tenho dúvidas de que os times irão proporcionar ótimos espetáculos nos gramados da nossa cidade”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Muito contente em estar lançando o Gigantão 2023, um dos momentos mais esperados pelos atletas da nossa cidade e também pelos amantes do futebol. Todos sabem e reconhecem a força do nosso campeonato amador e esperamos que seja mais uma edição de altíssimo nível”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Durante o evento, além da apresentação dos times, foi realizado também o sorteio dos grupos da primeira e segunda divisões. Confira as equipes participantes:

1ª divisão: Descubra, São Vito, Unidos Mathiensen, Malucos da Praia, Barrocos, River Plate, São Roque, Bruxelas, Cidade Jardim, Zanaga FC, Zanaga, Real Santa Fé, Parque Gramado, Faixa Preta, Atlético Clube Novo Mundo, Cantareira, Mirandola, Guarani, Parná e Guanabara.

2ª divisão: Leão Esporte Clube, Lírios City, Unidos do São Luiz, América I, América II, Arsenal Novo Mundo, Santa Cruz, Monte Verde, Predador, Liverpool, Grêmio Horizonte, Sporting Znc, Paysandu, Unidos da Morada, Lions Athletic Club, Boa Vista FC, Atlético Jardim dos Lírios, Benedettos, Estrela Azul, Deportivo Boer e Atlético Guanabara.