Leoncine discute reabertura da farmácia na UBS do Jardim Ipiranga com secretário de Saúde

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na manhã desta quinta-feira (27) com o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho de Oliveira, para discutir a possibilidade da reabertura da farmácia na UBS Carlos Chagas, do Jardim Ipiranga, e o atendimento da OS Casa de Misericórdia de Chavantes, que administra o hospital municipal e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José.

Na ocasião, o parlamentar explicou que a reunião foi marcada em resposta a um requerimento protocolado no mês de junho e que a viabilidade de abertura da farmácia depende da contratação de farmacêutico responsável, profissional atualmente indisponível da rede municipal. Oliveira apontou que há estudos em andamento para a reabertura da unidade e que a contratação do profissional da saúde poderá ocorrer através de chamamento entre os classificados no último concurso público.

“A conversa foi muito produtiva, sendo as dúvidas sanadas pela equipe da secretaria de saúde. Traz satisfação saber que Americana tem recebido investimentos na área de saúde e que já é possível sentir as melhorias nesta área em vista da situação vivida no início do mandato”, destacou Leoncine.