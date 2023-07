Mega Bacon Festival acontece neste final de semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Mega Bacon Festival chega pela primeira vez a Limeira com muita comida boa, música ao vivo e diversão para as famílias no estacionamento do Limeira Shopping. Com entrada franca, o evento começa nesta sexta-feira (28/07) e segue até domingo.

O público poderá saborear cardápio especial no local com iguarias típicas da chamada gastronomia de rua: opções exclusivas de burgers artesanais na parrilha, costelão de chão, torresmo de rolo, sanduíches de pernil e/ou de linguiça de Bragança Paulista, porções de batatas, espetinhos de carnes, churros, sorvetes, dentre outras. Entre assados, sanduíches, burgers e outras combinações, a carne suína é fonte de aminoácidos essenciais, principalmente quando comparada outras carnes.

São mais de 40 tipos diferentes de cervejas artesanais à disposição. O público vai conhecer características próprias de cada rótulo, desde as mais incorporadas até os que trazem com maior ênfase o sabor frutado. O evento é Pet Friendly, ou seja, animais de estimação são bem-vindos.

O festival reúne diversas bandas em palco especialmente preparado para quem curte boa música. Nesta sexta-feira dia 28, a abertura do Mega Bacon Festival terá apresentação especial de Lia Santhiago com “Tributo a Rita Lee”, a partir das 20h. Neste sábado (29), a primeira apresentação está marcada para 14h com “Artéria Rock” e o melhor do estilo. Às 17h, quem sobe ao palco é Khris N’Rocks com o show “Tributo a Bon Jovi” e, para encerrar a noite, Shelly Simon canta “Janis Joplin & Amy Winehouse Tribute” às 20h.

No domingo (30), a partir das 14h, a banda Stone Beatle Band apresenta os sucessos das duas bandas que marcaram época – The Beatles & Rolling Stones. Às 17h, é a vez de Calango Brabo com o “Rock do Nordeste”. Para encerrar o Mega Bacon Festival, às 20h tem a banda Sarabatana com o especial “Paralamas & Titãs Tribute”.

A produção é da Bravo Cultural e Vessoni Eventos, com apoio do Limeira Shopping e da WE9 – Resultados em Shopping Centers. “O Mega Bacon Festival é um evento que terá muita animação e atrações para as famílias e região. Será um final de semana muito especial para o nosso público, que está convidado a curtir o evento”, disse Laura Souza Serradilha, superintendente do empreendimento.

Serviço: Mega Bacon Festival

Datas: 28, 29 e 30 de julho de 2023

Local: Estacionamento do Limeira Shopping



Horário: Sexta das 17h às 22h e Sábado e Domingo das 12h às 22h



Limeira Shopping

Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, Limeira/SP