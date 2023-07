Juninho Dias propõe estudos para a criação de creche pública para idosos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura estudos para a criação de creche municipal para idosos.

De acordo com o parlamentar, muitas famílias procuraram seu gabinete questionando a necessidade de um local público, gratuito e de atendimento ao idoso. Atualmente o município conta com um Centro Novo Dia, mas há na legislação municipal, desde 2007, a possibilidade de implantação de creches, conforme a lei número 4.485.

“Um assunto delicado em muitos lares, o cuidado com a pessoa idosa requer a disposição, em muitas vezes, integral dos familiares, acontece que esse cuidado impacta diretamente no orçamento dessas famílias. Por essa razão, a criação de creche municipal para idosos para famílias que comprovarem a necessidade. É uma excelente ferramenta a atender as políticas públicas necessárias para os idosos”, aponta Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.