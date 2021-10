Graduação FAM: aulas práticas e corpo docente qualificado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para os alunos do último ano do Ensino Médio e para aqueles que buscam melhores oportunidades no mercado de trabalho, o vestibular é o caminho para dar início ao sonho de cursar o nível superior.

Em Americana e região, o caminho certo para começar este sonho está na FAM – Faculdade de Americana. Com mais de 22 anos de trabalho no Ensino Superior, a Instituição é reconhecida por oferecer a melhor estrutura, uma das maiores grades de cursos, do interior do estado de São Paulo, com mais de 45 e a primeira Clínica Escola Veterinária de Americana.

“Estamos trabalhando muito nas aulas práticas dos cursos, não só na área da saúde, medicina veterinária ou para cursos que ofereçam laboratórios, mas também atividades práticas supervisionadas para cursos como administração ou que não possuem laboratórios na sua rotina. Aqui tudo o que é ensinado na teoria, os alunos vão fazer na prática e sentir as dificuldades que terão no mercado de trabalho”, disse Celia Jussani, diretora academia da FAM.

Entre os professores, além da atuação no mercado de trabalho, a FAM oferece mais de 80% do corpo docente com titulação de doutor ou mestre.

Em uma estrutura com mais de 150 salas, ginásio poliesportivo, piscina, laboratórios para área da saúde e exatas, SIA – Serviço Integrado de Atenção, que oferece atendimento gratuito para a população nas áreas de nutrição, fisioterapia, psicologia, pedagogia e enfermagem, além de diversas ações de prestação de serviço para a comunidade.

