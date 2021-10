Tivoli Shopping promove oficinas gratuitas de Pop Its

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping promove neste final de semana, dias 30 e 31 de outubro, o “Space Pop It”, com oficinas de fidget toys e pop its. A atração promete entreter e despertar a imaginação dos pequenos.

Para garantir a brincadeira, o Tivoli irá disponibilizar centenas de pop its e fidget toys para as crianças brincarem e se divertirem no espaço. E para entrar no clima de Halloween, os “vilões” dos desenhos animados mais conhecidos e adorados pelas crianças participarão do evento. Durante as oficinas, os personagens irão brincar e interagir com a criançada. Além disso, os participantes receberão muitas “gostosuras”.

Destinada a crianças de 5 a 12 anos, a atividade é gratuita e acontece tanto no sábado, quanto no domingo, das 14h às 20h, na área da Expansão, ao lado da loja Polo Wear. As vagas são limitadas e a participação dos pequenos ocorrerá por ordem de chegada.

As sessões serão realizadas de 30 em 30 minutos, com capacidade de participação de 20 crianças por sessão. Para organizar a entrada, serão distribuídas pulseiras de acesso ao espaço cerca de 5 minutos antes do início de cada sessão. O uso de máscara será obrigatório para participar da atividade.

“Aproveitando a tendência dos pop its e a data do Halloween, criamos esse evento para oferecer diversão e entretenimento para as crianças. Tudo está sendo preparado com muito carinho e com todos os cuidados necessários. Tragam os pequenos porque certamente eles vão curtir muito!”, convida a coordenadora de Marketing do empreendimento, Paula Funichello.

Fidget Toys e Pop Its

Os fidget toys são o brinquedo do momento, verdadeira mania entre crianças de todo o mundo. O pop it faz parte de uma categoria de fidget toys. São peças de silicone, em diferentes formatos e cores, que imitam um plástico bolha, ou seja, são cheios de bolinhas que, quando apertadas, fazem um som de estalo suave. Depois de “estourar” todas as bolinhas, basta virar o brinquedo e começar novamente do outro lado.

Segundo especialistas, esses brinquedos sensoriais têm como principal objetivo estimular o bem-estar por meio do toque e sons. Os fidget toys são uma ótima ferramenta para aliviar o estresse e a ansiedade e oferecerem também benefícios cognitivos e para a coordenação motora.

Esse tipo de brinquedo se popularizou no último ano, após viralizar em aplicativos como o Tik Tok, e desde então vem chamando cada vez mais a atenção de crianças e até de adultos.

SERVIÇO:

Space Pop It – Halloween – Oficinas de Fidget Toys e Pop its

Quando: dias 30 e 31 de outubro – das 14h às 19h

Onde: área da Expansão do Tivoli Shopping

Evento Gratuito para crianças de 5 a 12 anos

Vagas limitadas por sessão e participação por ordem de chegada