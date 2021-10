Americana não registra mortes por covid-19 há 15 dias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana não confirma mortes por covid-19 há 15 dias. De acordo com a prefeitura de Americana, a última morte confirmada foi registrada no dia 14 de outubro.

Os hospitais da cidade também registram baixo número de internações, sendo que os 48 leitos com respiradores disponíveis nos hospitais, 6 estão ocupados.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 30% para leitos com respiradores (de 10 no total, 3 ocupados) e 53,34% sem respiradores (de 15 no total, 8 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 20% para leitos com respiradores (de 10 no total, 2 ocupados) e 12,50% sem respiradores (de 16 no total, 2 ocupados). No Hospital São Francisco a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e de 0 sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 0 para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e de 33,34% de leitos sem respiradores (de 3 no total, 1 ocupado).

Desde o início da pandemia, o quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 27.535 casos positivos, sendo três internados, 852 óbitos, 115 em isolamento domiciliar, 26.565 recuperados e nove casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 55.741 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.