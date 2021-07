Green Tower Residence é lançado em Nova Odessa com apartamentos de 69,9m²

Green Tower Residence é o novo conceito de morar em Nova Odessa. Com localização privilegiada e localizado a 1 minuto da Avenida Ampélio Gazzetta e 7 minutos de Americana.

O Empreendimento conta com uma torre exclusiva com elevador e apartamentos de 69,9m2 com a melhor planta. São 2 dormitórios com sacada, sendo 1 suíte e a varanda gourmet mais charmosa da região.

As unidades estão venda à partir de R$250mil com possibilidade de financiamento com a Caixa em até 420 meses.

Visite o decorado na Rua Alzira Delegá, 416 – Green Village

(esquina com a Júlio Moreira de Moraes) ou saiba mais em www.greentowerresidence.com.br . Você ainda pode mandar uma mensagem no WhatsApp para (19) 99714-3874 (clique aqui).

Confira as fotos do decorado: