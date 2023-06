Guarujá tem reforço da PM contra criminalidade, mas restrição a bicicletas gera polêmica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O município de Guarujá, no litoral de São Paulo, está contando com um reforço do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar desde o início de junho. A medida foi solicitada pela prefeitura após o aumento da criminalidade nos meses de abril e maio. Nos últimos dois meses, foram registrados arrastões em praias, assaltos com reféns, tiroteios com mortes de três policiais militares da reserva e até um ataque com explosivos a uma agência bancária, o que não acontecia desde 2014.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal de Defesa e Convivência Social, Sandro Pereira, disse que, após o aumento do policiamento, “não houve nenhum problema na orla e nos bairros”.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Mas, a decisão de restringir a circulação de bicicletas, veículos muito usados nos furtos e roubos, está gerando polêmica na cidade. Para dificultar a ação dos criminosos, a prefeitura intensificou a fiscalização da lei que proíbe a circulação e o estacionamento de bicicletas nas calçadas, na faixa de jardins e na areia das praias. Segundo Pereira, a ação “não vai pegar (a bicicleta) de um trabalhador”.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)