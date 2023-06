Zanaga recebe parque inflável neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias anunciou hoje sua intermediação para trazer um parque inflável ao Zanaga neste sábado(10). Em colaboração com o Instituto Jr Dias, o vereador conseguiu estabelecer uma parceria com uma empresa especializada em brinquedos infláveis, proporcionando uma tarde de muita diversão para as crianças da região.

“Sempre que posso, eu auxilio o Instituto Jr Dias nas conquistas para as crianças e, dessa vez, não foi diferente”, afirmou o vereador entusiasmado. Ele anunciou a realização do evento, que contará com doze brinquedos infláveis gigantes, sendo eles: 02 Futebol de sabão, 01 Escalada, 01 Toboágua, 02 Tobogãs, 01 Jump, 02 Polvos, 01 Escorregador Radical, 01 Corrida de Obstáculo e 01 Centopéia. Juninho Dias expressou confiança de que o evento será mais um dia inesquecível na vida das crianças do Zanaga.



O evento, que é aberto a todas as crianças da cidade, acontecerá na praça Lino Duzzi, conhecida como “rapadão”, no bairro Antônio Zanaga, localizada na Av. Cecília Meireles. Com início às 13h30 e término às 18h, a tarde promete ser repleta de diversão e aventuras.

