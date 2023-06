Etec Polivalente de Americana promove ideathon voltado ao setor têxtil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Escola Técnica Estadual (Etec) Polivalente de Americana, realiza nesta terça-feira (6), a primeira edição do Desafio de Inovação no Setor Têxtil. Cerca de 250 estudantes de todos os cursos da unidade se inscreveram para a maratona, que propõe o desenvolvimento de soluções e ideias inovadoras com foco no arranjo produtivo local.

“Foram levantadas diversas situações-problema com um grupo de entidades e empresários da cidade no último Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia de Americana, que vão direcionar as soluções desenvolvidas pelos alunos”, explica a diretora da Etec de Americana, Mary Damiani.



Com o apoio da Inova CPS, agência de inovação do Centro Paula Souza, o evento contará com a presença de empresários e autoridades do município, que vão compartilhar suas experiências e eleger as melhores ideias. “Além de uma oportunidade para os alunos da Etec exercitarem a prática em situações reais do mercado, o ideathon aproxima as empresas da escola”, esclarece a professora da Etec e agente de inovação, Silmara Azevedo.

O setor têxtil foi escolhido como tema da competição por ser um dos mais importantes para a economia de Americana. “A cidade é reconhecida nacionalmente como ‘princesa tecelã’ devido à grande quantidade de indústrias têxteis localizadas em seu território”, explica Silmara Azevedo.

As melhores ideias desenvolvidas no Desafio de Inovação no Setor Têxtil serão apresentadas na próxima edição do Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia de Americana, em 21 de junho.

Serviço

1º Desafio de Inovação no Setor Têxtil

Local: Etec Polivalente de Americana

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 567 – Vila Israel

Data: 6 de junho

Horário: das 9 às 16 horas

