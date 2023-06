Cresce o número de casamentos homoafetivos no Estado de São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O número de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo no Estado de São Paulo está crescendo. De acordo com o Painel Estatísticas Vitais – Casamentos, da Fundação Seade, no universo de 47.980 matrimônios registrados nos Cartórios de Registro Civil no primeiro trimestre deste ano, 1053 deles representaram uniões homoafetivas. O dado é 6% maior que as 991 registradas no mesmo período de 2022.

De acordo com o levantamento, nas faixas etárias compreendidas entre menos de 20 anos e de 65 anos ou mais, as uniões de mulheres com mulheres são mais frequentes nas faixas mais jovens. A população masculina equilibra a diferença apenas no indicador a partir dos 50 anos, sendo a maioria nas faixas etárias mais avançadas. De modo geral, tanto homens quanto mulheres em registros homoafetivos tendem a se casar mais tarde, a partir dos 30 anos; e os homens sempre apresentaram idade mais avançada. Apesar das variações observadas entre 2013 e 2022, as idades médias femininas variaram entre 34 e 36 anos e as masculinas entre 35 e 39 anos.



“Se antes as uniões civis homoafetivas representavam apenas 0,5% do total de casamentos no território paulista, hoje já chegam a 2%, o que nos mostra que há uma demanda reprimida”, observa a pesquisadora da Divisão de Projeções Populacionais do Seade (Dipop), Rosa Maria Vieira de Freitas.

De acordo com Freitas, ainda é preciso acompanhar os números do Estado por mais tempo para se falar em tendência. Os casamentos homoafetivos são um evento recente: a norma obrigando os cartórios a realizarem casamentos entre casais do mesmo sexo foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013.

Os dados de casamentos relativos aos primeiros três meses de 2023 foram atualizados com dados registrados em cartórios civis do Estado de São Paulo e recebidos na Fundação SEADE até 15/05/2023.

