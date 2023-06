Americana obtém melhor nota da região em pesquisa sobre Limpeza Urbana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi destaque na pesquisa sobre Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), realizada com a cooperação técnica entre a PricewaterhouseCoppers (PwC) e o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Pública (Selurb). O município teve uma avaliação considerada alta, com índice de 0,746 baseado em estudo realizado em 2022, sendo a única bem avaliada da Região do Polo Têxtil (RPT), que inclui os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré.

Os critérios da pesquisa são avaliados conforme o comprometimento das cidades junto à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), levando em consideração o engajamento do município, sustentabilidade financeira, recuperação dos resíduos coletados e impacto ambiental.



O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou o resultado da pesquisa e reafirmou o compromisso da sua gestão dos serviços, sustentabilidade e manejo de resíduos. “Os investimentos e todo o trabalho empenhado pela Administração Municipal para melhorar o serviço de limpeza urbana são reconhecidos na pesquisa. Americana é uma cidade bem cuidada. Estamos aprimorando ainda mais o trabalho com o programa Prefeitura na Área, que promove a limpeza, zeladoria e outras ações para os bairros, além das campanhas de conscientização e educação ambiental. Vamos avançar ainda mais prezando pelo bem-estar e a qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, falou sobre os serviços no município. “A avaliação positiva na pesquisa é um reconhecimento do trabalho prestado em conjunto pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, com o bom serviço da coleta seletiva de materiais recicláveis, coleta de lixo, varrição e limpeza nos bairros e o cuidado com as áreas verdes, dos nove ecopontos disponibilizados para que a população possa fazer o descarte correto de resíduos e da educação ambiental que está sendo muito bem aplicada no município. Estamos reforçando a conscientização e os projetos socioambientais, como a Feira de Meio Ambiente, o Calendário Ambiental e Dicas Diárias, promovendo também a integração e a união dos diversos segmentos da sociedade, uma das prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse Fabio.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou a importância de Americana ser referência na RPT. “Esse é o resultado de um trabalho sério que realizamos diariamente na limpeza e manutenção da nossa cidade. Esse resultado é dedicado aos servidores que realizam um trabalho digno e efetivo em todos os setores. Tudo isso com respaldo do nosso prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, que não medem esforços para trazer melhorias ao município”, disse Adriano.

Serviços

A boa avaliação da cidade no estudo é fruto da qualidade dos serviços prestados pela Administração. A coleta dos materiais recicláveis ocorre de segunda a sábado e feriados, em todos os bairros do município.

A coleta de resíduos domiciliares é realizada com duas equipes (diurna e noturna) e acontece três vezes por semana em todos os bairros, inclusive na área rural, e diariamente na região central.

O serviço de varrição das vias públicas é executado em todas as ruas e conta agora com a varrição mecanizada. O equipamento, um caminhão, é capaz de varrer uma via de um quilômetro, ida e volta, em até meia hora. O procedimento manual levaria um dia de trabalho para ser concluído.

Também são disponibilizados nove Ecopontos para descarte de resíduos de construção civil (entulho, tijolo, restos de azulejos), resíduos volumosos (mesa, cadeiras, sofá, guarda-roupa, colchão e madeiras), poda de árvore e assemelhados.

Além disso, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realiza a limpeza e pintura de guias, sarjetas e postes de iluminação pública, e a equipe de manutenção trabalha diariamente na recuperação e construção de sarjetão, redes de galeria pluvial, boca de lobo e demais serviços relacionados à via pública.

A Secretaria de Meio Ambiente executa diversos tipos de manutenções como poda, roçagem, rastelamento, recolhimento de galhos e folhas, arborização, corte, capinação e limpeza nos bairros.

