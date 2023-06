Nova plantação de girassóis encanta moradores e ciclistas na zona rural de Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma deslumbrante plantação de girassóis está roubando a cena e encantando os moradores e ciclistas que passam pela zona rural de Sumaré. Localizada na Estrada Municipal Ângelo Furian, a fazenda vem chamando a atenção de todos que se deparam com o mar de cores e a beleza singular das flores.

A plantação, com milhares de metros quadrados, foi cuidadosamente planejada com o intuito de renovar o solo da fazenda. Além disso, sua localização estratégica ao longo de uma rota frequentada por ciclistas torna a experiência ainda mais especial para os amantes do esporte.



Os ciclistas que passam pela Estrada Municipal Ângelo Furian encontram na plantação de girassóis um convite para uma pausa e contemplação da natureza. Muitos aproveitam o momento para registrar fotos e compartilhar nas redes sociais, tornando a plantação um atrativo turístico virtual.

Como chegar no campo de girassóis em Sumaré?

Indo de Americana ou Nova Odessa a melhor opção é ir pela Avenida Ampélio Gazzetta, em seguida virar na Avenida Rodolfo Kivitz. Assim que a rua virar uma estrada de terra, você estará na Estrada Vicinal Rodolfo Kivitz, em seguida vire à esquerda na Estada Municipal Olindo Biondo. A plantação fica no cruzamento da Biondo com a Estrada Municipal Ângelo Furian.

Se preferir, siga o Google Maps, neste link.

