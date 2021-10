Homem é morto com pedrada na cabeça em Americana

Foto: Will Moreira/PA

Um homem de 54 anos foi achado morto na madrugada deste domingo(17), no bairro Nova Americana, em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, a corporação foi solicitada pelo controle por volta da 1h para se deslocar a Rua Silvino Bonassi, onde segundo informação um homem teria sido encontrada morto.

Francisco Duarte de Oliveira estava caído no solo com ferimentos na cabeça e ao lado do seu corpo havia uma pedra. A morte foi constatada pela equipe da Romu.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. O caso foi registrado na Polícia Civil, onde deve ser investigado. O autor do crime n