Motorista perde o controle, atinge outros dois e capota na Avenida Paschoal Ardito

Um motorista perdeu o controle do veículo e atingiu outros dois que estavam estacionados na Avenida Paschoal Ardito, na noite deste sábado(16), em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a chegada da corporação no local foi constatado o veículo tombado e vítima masculino adulto J.B.P.N, de 59 anos, teve apenas escoriações leves.

Os bombeiros informaram que, segundo relatos, o veículo colidiu com outros dois veículos estacionados na via. O motorista foi socorrido para o Hospital Municipal dr. Waldemar Tebaldi.