Homem morre esmagado por elevador durante manutenção

Um trágico acidente ocorreu no Shopping de Valinhos, nesta terça-feira(18), por volta das 9h50. A vítima foi identificada como Marcos André de Jesus Ildefonso, um técnico de elevador de 49 anos.

Segundo informações preliminares, Marcos André estava realizando a manutenção preventiva de um dos elevadores do shopping quando foi esmagado pelo próprio equipamento. As circunstâncias exatas que levaram ao incidente ainda estão sendo investigadas.

Após o ocorrido, autoridades competentes solicitaram a realização de exames junto aos institutos de Criminalística e Médico Legal para esclarecer as causas do acidente. O caso foi registrado como morte suspeita/acidental no 1° Distrito Policial de Valinhos.