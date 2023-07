Idoso de 81 anos desaparece em Santa Bárbara e família busca informações

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última segunda-feira, dia 17 de julho, Moisés Machado do Amaral, um idoso de 81 anos, foi dado como desaparecido por sua família. A última vez que foi visto foi por volta das 13h30 na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara.

Moisés Machado do Amaral é morador do bairro Rochelle, em Santa Bárbara, onde residia há muitos anos. Segundo informações fornecidas pela família, ele trajava calça azul escura e camisa azul clara no momento do desaparecimento.

A família prontamente registrou um boletim de ocorrência na polícia local. Além disso, eles empreenderam buscas em hospitais, outros serviços de saúde e percorreram diversos pontos da cidade, na esperança de obter qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Moisés.

Para informações adicionais sobre o desaparecimento de Moisés Machado do Amaral, a filha Emilene Amaral está disponível para contato através do número de telefone (99701-0311).