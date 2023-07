Thiaguinho enaltece Encontro de Batuqueiros no Tardezinha, em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O grupo Encontro de Batuqueiros recebeu um elogio especial no último sábado. O cantor Thiaguinho, que apresentou seu projeto “Tardezinha”, no Clube dos Cavaleiros, em Americana , enalteceu o grupo durante o show, que contou com a presença de milhares de pessoas.

O grupo, que é de Campinas, foi convidado pela organização do Thiaguinho para assistir ao show. O cantor, no fim da apresentação, disse aos integrantes “sou fã, tamo junto”.

Gustavo Nana, que é de Americana e integrante do Encontro de Batuqueiros, se disse emocionado com o reconhecimento do cantor. “Foi uma honra ser convidado por uma equipe extremamente profissional e que coloca o nosso gênero no mais alto nível de organização, parabéns pra toda equipe da CB e Tardezinha. Sobre o reconhecimento do 01, me veio na cabeça uma frase que o próprio Thiaguinho disse em um making off de um DVD do Exalta, “eu me projetei pra isso”. Sou muito fã dele por isso”, disse Nana.