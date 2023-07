Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de acusados de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Federal cumpre, na tarde desta terça-feira (18), mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em dois endereços da cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

As buscas miram o empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa Andréa Mantovani, além do empresário Alexandre Zanatta.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF, na última sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional de Roma, capital italiana.