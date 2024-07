Implantação de ciclovia no Terramérica tem início autorizado pela Prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O canteiro central da Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no bairro Terramérica, ganhará uma ciclovia, que será implantada a partir das próximas semanas, pela Prefeitura de Americana, no trecho entre a Rua Luiz Miante e a Avenida Giaconda Cibim. O início das obras foi autorizado pelo prefeito Chico Sardelli, nesta segunda-feira (1º).

“Essa é uma região muito frequentada por ciclistas, por isso implantamos a ciclofaixa e agora iniciaremos a ciclovia, tudo com o objetivo de garantir a segurança dos praticantes de atividades físicas. Esse importante investimento em mobilidade urbana vai proporcionar mais qualidade de vida aos americanenses que utilizam a bicicleta para a prática esportiva ou lazer”, disse o prefeito Chico.

Diferente da ciclofaixa, a ciclovia é implementada em canteiros de ruas ou avenidas, separada delas, tendo elevação, desníveis ou barras de proteção, deixando o ciclista afastado dos automóveis e dos pedestres. A ciclovia do Terramérica, bidirecional, terá aproximadamente 800 metros de comprimento e 2,40 metros de largura.

O investimento é de R$ 577.122,84, sendo R$ 481.104,00 destinados pelo deputado federal Alencar Braga, e R$ 96.018,84 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

“A ciclovia vai oferecer lazer com ainda mais segurança aos praticantes de atividade física com bicicleta, separando os ciclistas que utilizam a ciclofaixa para treinos de alto rendimento e a ciclovia para lazer”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O convênio também prevê a implantação de travessias de pedestres (rebaixamentos de guias e construção de rampas acessíveis e sinalização viária) em 16 cruzamentos das avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Giaconda Cibim, Cillos e Castelhanos e construção de calçada em piso de concreto entre a Rua Benaiah e a Rua Alice Moro Misson.

“A implantação de infraestrutura cicloviária em Americana faz parte do nosso plano de mobilidade urbana. Isso influencia muito na segurança viária, principalmente em uma região onde é muito utilizada a bicicleta, seja como meio de transporte ou prática esportiva”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, frisou que esses investimentos são de extrema importância para a segurança viária. “Isso evita a aglomeração de bicicletas próximas às faixas de rolamento. São alternativas essenciais para um local que recebe muitos praticantes de atividade física”.

A Secretaria de Gestão de Convênios conduziu todo o processo de tramitação de documentos para viabilizar o acesso aos recursos. “As ações contemplaram a elaboração de projeto arquitetônico, orçamentos, formalização da documentação, intermediação junto à Caixa Econômica Federal e recebimento do repasse da União. As emendas parlamentares e programas são fundamentais para que importantes obras, equipamentos ou serviços sejam entregues e realizadas no nosso município”, disse o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.