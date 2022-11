Incêndio atinge Estúdios Globo no Rio de Janeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira(18), parte dos Estudios Globo, localizado na zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a emissora, as chamas atingiram o cenário da loja Rhodes da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica

Ainda segundo a emissora, no momento do incêndio não havia profissionais no local e não houve feridos.

As chamas foram controladas por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da emissora.