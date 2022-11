Caminhão de lixo tomba em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um caminhão da coleta de lixo tombou no início da tarde desta sexta-feira(18), no Jardim Bela Vista, em Americana.

De acordo com informações preliminares, o caminhão seguida pela Rua dos Topázios, quando, por motivo ainda desconhecido, tombou para a esquerda. Ele atingiu dois postes que também tombaram com o impacto e um veículo que estava estacionado na via.

Um dos coletores de lixo sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Notícia em atualização