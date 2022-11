Gama adquire novos fuzis para combate à criminalidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A GAMA – Guarda Municipal de Americana está adquirindo seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44. A previsão é de que os novos fuzis cheguem em até 90 dias. Os agentes começarão a fazer os treinamentos com as armas no início de 2023.

Segundo o diretor-comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, os agentes terão ainda mais condições de trabalho, num cenário em que os criminosos estão cada vez mais armados.

“Com isso, poderemos melhorar tanto a proteção da população em geral como a segurança do guarda civil municipal, profissional que deixa sua própria família em casa para se dedicar à preservação dos bens, serviços e instalações municipais. A Administração do prefeito Chico Sardelli tem se empenhado ao máximo em nos dar condições melhores para atuar”, destacou.

A Gama passou a contar também este ano com seis motocicletas modelo Trail 300cc, equipadas com sinalização visual e sonora; recebeu 305 cinturões táticos com acessórios em polímero e 35 dispositivos elétricos incapacitantes (Spark), uma arma não letal. Além disso, conta com o sistema de videomonitoramento conhecido como Muralha Digital, com mais de 80 câmeras espalhadas em prédios públicos municipais, praças, ecopontos, avenidas e em locais estratégicos nas entradas e saídas da cidade. A tecnologia tem auxiliado a corporação na prevenção e combate a ações delituosas no município.