Pedágios da região começam a aceitar pagamento por cartão de aproximação

A CCR RodoAnel empresa que administra o trecho oeste do Rodoanel, disponibiliza a partir desta quinta-feira, 17 de novembro, a opção do uso de cartões de debito e crédito por aproximação para o pagamento de pedágio, tornando mais rápido, fácil e seguro o pagamento da tarifa nas cabines manuais.

Por meio da tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication), que em português significa comunicação por campo de proximidade, além do cartão físico nas funções crédito e débito, os motoristas podem utilizar também gadgets como celular, relógios, pulseiras inteligentes e outros dispositivos que façam uso do pagamento por aproximação, sem a necessidade de digitação da senha.

“Nosso objetivo é oferecer mais comodidade e segurança aos usuários. A nova modalidade de pagamento estará disponível em todas as praças de pedágio sob administração da CCR RodoAnel, melhorando a jornada do nosso cliente durante as viagens”, destaca Fabiano Adami, Gerente de Operação da Concessionaria. Além das rodovias administradas pela concessionária, o pagamento por aproximação passa a ser aceito em todas as rodovias do Grupo CCR.