Ingressos gratuitos para concerto do Juca Jazz Festival 2023 já podem ser retirados

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, nesta quinta-feira (27), às 20h30, um concerto para celebrar o Dia Municipal do Jazz, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, sob a regência do maestro Álvaro Peterlevitz, com o tema “Uma viagem pelas Américas através do Jazz”. A atividade faz parte da programação do Juca Jazz Festival 2023, que conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os ingressos gratuitos já podem ser retirados na bilheteria do teatro até antes do início do concerto (sujeito a disponibilidade e lotação do teatro) ou pelo site www.entravip.com.br.



A orquestra apresentará uma coletânea de peças que reflete a diversidade dos povos, incluindo músicas de diferentes países e estilos, como ragtime, prelúdios de Gershwin, choros, Bossa Nova e Música Popular Brasileira. O concerto terá como artista convidado Geremias Tiófilo nos saxofones e as participações especiais de Aquiles Faneco na guitarra, Mário Marques no clarone e Janaína de Cássia (voz).

Primeiro dia

Mais de duas mil pessoas passaram pela Praça José Rampazzo, do Jardim São Paulo, em Americana, no domingo (23), na estreia do Juca Jazz Festival 2023, celebrando o Dia Nacional do Choro.

“O astral do evento estava em perfeita harmonia com a diversidade e liberdade do jazz, proporcionando ao público uma experiência única e inesquecível”, destacou Juarez Godoy, organizador do evento. A programação cultural, com apresentações de jazz e de chorinho, contou com a participação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi”, sob regência do maestro Jair dos Santos.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, ressaltou a diversidade do público presente ao primeiro dia do festival, que reuniu crianças, famílias, jovens e idosos.

“O evento cultural mais uma vez foi realizado em um espaço público, o que privilegiou o acesso de todos os interessados, proporcionando momentos de alegria, confraternização e fruição cultural. Em Americana, o Dia Municipal do Jazz foi instituído em 2018 e, desde então, a parceria com o Juca Jazz Festival tem reforçado a celebração da data, que continua com apresentação de nossa Orquestra Municipal no Teatro Lulu Benencase”, destacou.

