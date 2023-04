Amanda vence o BBB23 com 68,9% dos votos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após 100 dias de confinamento, a vigésima terceira temporada do Big Brother Brasil chegou ao fim.

A grande expectativa da noite era a revelação do grande vencedor, que levaria para casa o maior prêmio já pago pelo reality show, no valor de R$ 2.880.000. E, depois de muita tensão, Tadeu Schmidt finalmente anunciou o nome da grande campeã: Amanda.

