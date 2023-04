Instituto Jr. Dias distribui 3,5 mil ovos de Páscoa em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último fim de semana, o Instituto Jr Dias realizou a sua maior Páscoa Solidária, entregando mais de 3.500 ovos de chocolate em mais de 15 bairros de Americana.

O vereador Juninho Dias esteve presente na entrega e destacou a importância da iniciativa. As crianças de diversas regiões da cidade, como Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Guanabara, Mário Covas, Parque da Liberdade, São Roque, Monte Verde, Sobrado Velho, Jardim Brasil, Jardim Nova Conquista, Jardim Novo Paraíso, Praia dos Namorados, Jardim América II, Praia Azul, Jardim da Mata, Jardim Boer, São Luiz, Vila Helena e Zanaga, receberam o presente gratuitamente.

