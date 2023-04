GAMA ganha filhote de Golden Retriever para Cinoterapia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (10) uma novidade para a Guarda Municipal da cidade. Trata-se de um novo integrante da equipe, um cãozinho Golden Retriever doado pelo Coordenador de Planejamento da Gama Wendeo. O animal ainda não possui nome definido, mas será treinado para a prática de Cinoterapia, uma técnica que utiliza o cão como facilitador no processo terapêutico de crianças e adultos.

De acordo com o prefeito, o novo membro da GAMA fez sucesso desde o primeiro momento em que foi apresentado, inclusive entre os funcionários da prefeitura. “Ele foi apresentado a mim e ao Odir aqui no gabinete e fez muito sucesso! A Lionela amou”, disse Chico.



A Cinoterapia é uma atividade que pode ajudar no tratamento de diversas doenças e condições. O cãozinho será treinado para auxiliar no cuidado com as pessoas que recebem diversos tipos de tratamentos. “Tenho certeza que ele desempenhará um papel muito importante no cuidado com as pessoas”, afirmou o prefeito.

Ainda não há um nome definido para o cãozinho, mas a prefeitura pretende lançar uma enquete nas redes sociais para que a população possa sugerir ideias. “Agora só falta um nome né? Em breve vamos lançar uma enquete nas redes sociais da prefeitura! Você já teve alguma ideia aí?”, anunciou Chico Sardelli.

Com a chegada do novo integrante, a GAMA ganha mais um importante aliado na proteção e cuidado da população.

