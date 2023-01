Intensivos Americana abre novas turmas de inglês para crianças e adolescentes com mensalidade promocional

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Intensivos Americana está há mais de 9 anos na cidade de Americana, e é especializada no ensino da Língua Inglesa. A instituição valoriza os alunos e prioriza o ensino de acordo com as suas necessidades.

Sabemos que as crianças se desenvolvem muito bem quando iniciam os estudos ainda na infância, e desenvolvem melhor a fala como um todo, pronúncia e ritmo de linguagem. A partir dos 6 anos seu filho já pode estudar inglês com a Intensivos Americana.

Com aulas dinâmicas e uma abordagem comunicativa, a escola utiliza as melhores referências de materiais importados, de acordo com os padrões internacionais. As turmas são reduzidas e não misturamos alunos com idades e níveis diferentes.

O professor tem liberdade para preparar materiais extras como vídeos e músicas, sempre acompanhando o ritmo da turma para não prejudicar a aprendizagem de nenhum aluno, por isso o cronograma torna-se flexível.

Se o seu filho tem entre 6 e 17 anos e precisa aprender Inglês, agende uma aula experimental sem compromisso.

A Intensivos Americana está localizada na Avenida Paulista, 1479 e 1467, Vila Nossa Sra. de Fatima, em Americana.

Entre em contato pelo WhatsApp: (19) 9.9885-8571 (clique aqui)

Telefone: (19) 3645-7439